اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا

اشتعلت جبهة الجنوب مساء اليوم، بعد استهداف اسرائيلي طال مناطق عدة من بينها علما الشعب والضهيرة، حيث طال الاستهداف ايضا برجا للمراقبة تابع للجيش.

واستكملت وحشية العدوان الاسرائيلي بالاستهداف المباشر لطواقم الصحافيين، ما أدى الى استشهاد الصحافي في "رويترز" عصام عبدالله، واصابة عدد من الصحافيين من بينهم الصحافية في قناة الجزيرة كارمن جوخدار، وسط معلومات عن اصابة خطرة تعرضت لها في قدمها. للاطلاع اكثر يمكن الضغط هنا:

وتعليقا على الاحداث، صدر عن الجيش البيان التالي:

استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

الى ذلك، سجل قصف اسرائيلي على خلة المحافظ في بلدة العديسة بالتزامن مع الاشتباكات مع الجيش.

قصف اسرائيلي على خلة المحافظ في بلدة العديسة pic.twitter.com/j0JE4VjNsC — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2023 Advertisement

كما سجل اشتباكات عنيفة بين الاسرائيلين وحزب الله في خلة المحافر بين العديسة وهونين في ظل تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائلي فوق المنطقة.

وتعليقا أصدر حزب الله بيانا اكد فيه استهداف المواقع الاسرائيلية. وجاء في بيان المقاومة:

أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، وموقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة؛ وحققوا فيها إصابات دقيقة".

يذكر انّه نتيجة القصف الإسرائيليّ العنيف، اندلعت حرائق كبيرة في علما الشعب والضهيرة ومروحين ويارون.



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف الأراضي اللبنانية الجنوبية بالمدفعية ردا على انفجار وقع عند السياج الحدودي في حنيتا.

ردود افعال

ميقاتي

وصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

إن استهداف العدو الاسرائيلي الصحافيين مباشرة في عدوانه المستمر على الاراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف الى سجله الاسود في القتل والعدوان.

رحم الله شهيد الاعلام عصام عبدالله وكل الامل بالشفاء العاجل للجرحى الصحافيين والمصورين الذين تم استهدافهم اليوم بالقصف الاسرائيلي المباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان الاسرائيلي على الجنوب.

بري

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجريمة التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين مساء اليوم في منطقة علما الشعب بالقول: هل يحتاج المجتمع الدولي الى دليل بأن إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية يريدان ممارسة إجرامهما وعدوانيتهما من دون شهود على الحق والحقيقة ؟ .

أحر التعازي للإعلام الدولي والعربي واللبناني ولذوي الشهيد، بإستشهاد المصور في وكالة رويترز عصام العبد الله والشفاء العاجل للاعلامية في قناة الجزيرة كارمن جوخدار ووزميلها المصور إيلي براخيا.

مكاري

وتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد عبر منصة "أكس": "أضافت إسرائيل إلى جرائمها الكثيرة جريمة جديدة من خلال استهدافها لإعلاميين في بلدة علما الشعب، حيث دفع الإعلام مرة جديدة ثمن إجرامها المتمادي. رحم الله مصور "رويترز" عصام عبدالله الذي سقط شهيدا جراء القصف الوحشي، وكل الدعاء بالشفاء للجرحى الذين بلغ عددهم خمسة، من بينهم جريحان لقناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وإيلي براخيا. صوت الإعلام أقوى من إرهاب العدو".

حزب الله

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏

تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني بإستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما أدى إلى إستشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة عدد منهم. ‏



إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو إستكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة وتدمير مقرّاتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء. ‏



إننا نتقدم من وكالة رويترزفي لبنان، ومن قناة الجزيرة، ومن وكالة الصحافة ‏الفرنسية في لبنان، ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي، ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. ‏



إننا نطالب جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان ‏الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين. ‏



إن هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ‏وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين. ‏

التيار الحر

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يدين التيار بشدة الاستهداف الاسرائيلي لطاقم صحافي في علما الشعب في الجنوب أثناء ادائهم الواجب بتغطية الاحداث الدائرة هناك، ويتقدم من أسرة وكالة "رويترز" بالتعزية باستشهاد مصورها، آملا للجرحى الشفاء العاجل.

القومي

دان عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية استهداف الصحافيين في بلدة علما الشعب بقصف مباشر ومتعمّد من قبل العدو الصهيوني، ما أدّى الى استشهاد المصور الصحافي عصام العبدالله ووقوع عدد من الجرحى.

واعتبر حمية أنّ هذه الجريمة المُدانة، تكشف عن الطبيعة الإجرامية العنصرية للعدو الصهيوني وهي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الذي يكفل الحماية الكاملة للصحافيين خلال تغطيتهم الأحداث في المناطق التي تشهد حروباً وصراعات.

ودعا عميد الإعلام إلى أوسع إدانة لهذه الجريمة، وللجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ أبناء شعبنا في غزة وكلّ فلسطين، محمّلاً مؤسّسات ما يسمّى المجتمع الدولي والقوى المهيمنة عليها، المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحافيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد عميد الإعلام، أنّ المقاومة بكلّ فصائلها، تخوض اليوم حرب تشرين ثانية، وهي تمتلك كلّ عناصر القوة التي تُمكّنها من الرد الحاسم وإلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني وكلّ داعميه.

وختم عميد الاعلام معزياً بالزميل المصور الصحافي الذي ارتقى شهيداً، متميناً للزملاء الجرحى الشفاء العاجل.

نادي الصحافة

دان نادي الصحافة بشدة الإعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له مجموعة من الزملاء والزميلات في وسائل إعلامية مختلفة أثناء تغطيتهم للأحداث في المنطقة الحدودية ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

إن استهداف طواقم الصحافيين هو جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا سيما وأن الزملاء المستهدفين كانوا قد اتخذوا كل الإجراءات والتدابير التي تظهر لكل من هو في الميدان أنهم صحافيون يعملون على تغطية الأحداث الجارية،وبالتالي فإن استهدافهم يبدو متعمدا.

إن نادي الصحافة يدعو إلى أوسع تضامن مع الإعلاميين والمصورين والتقنيين العاملين على تغطية الأحداث الجارية في الجنوب ويدعو جميع الأطراف إلى احترام المواثيق الدولية التي تضمن حر ية العمل للصحافيين وحمايتهم من أي اعتداء.