قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة من الصحفيين بينهم طاقم الجزيرة.. واستشهاد صحافي (فيديو)

استهدف الجيش الاسرائيلي طواقم الصحفيين في جنوب لبنان. وبحسب المعلومات الاولية فيرجح وجود شهيد من احدى الوكالات، وكذلك سقوط عدد من الجرحى.

وتحدثت قناة الجزيرة عن استشهاد صحافي واصابة 3 بينهم مراسلة ومصورة الجزيرة جراء القصف الاسرائيلي على سياراتهم. كما أكدت القناة اصابة الزميلين كارمن جوخدار وايلي براخيا.

ويبدو في المقطع المتداول لقطات تظهر استهداف فريق عمل وكالة رويترز بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان.

هذا وأكدت قناة "المنار" استشهاد الزميل عصام عبدالله.

وذكرت معلومات محلية عن اصابة صحافية في القصف الاسرائيلي على علما الشعب.