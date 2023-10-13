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لبنان

بعد القصف الاسرائيلي على الجنوب.. المقاومة الاسلامية تعلن استهدافها مواقع للعدو وتحقيق اصابات

Lebanon 24
13-10-2023 | 11:50
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أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان استهداف مواقع العباد، مسكاف عام، رامية، جل العلم بالاسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق اصابات دقيقة.
 
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