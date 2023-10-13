عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ

انضم اليوم المصور الصحافي الزميل عصام عبدالله إلى قافلة شهداء الصحافة المصورة، الذين سقطوا وهم لا يحملون في أيديهم سوى كاميرات هي الشاهدة الحيّة على الجرائم التي تقوم بها قوات العدو.

فبعد ليال نجيب وسليمان الشدياق وأحمد حيدر وعساف بو رحال وعلي شعبان، وغيرهم الكثيرون الذين ذهبوا ضحية الحقد الأعمى للحروب العبثية، ومن بينهم المصور جورج سمرجيان، ينضم عصام اليوم إلى هذه القافلة، وهو باقٍ في الضمائر، وعنوانًا للشجاعة ولحبّه غير المحدود لمهنته، التي بذل من أجلها دمه الطاهر.

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سيكتب التاريخ اسم عصام عبدالله.. الزميل الصحافي المصور في وكالة "رويترز"، الشهيد الاول على مذبحة العدو الاسرائيلي بعدما ارتقى جراء القصف الاسرائيلي على المناطق الجنوبية، واستهداف الصحافيين بشكل مباشر.

واستشهد عصام عبدالله، الشاب الخلوق حاملا راية نقل المشهد بموضوعية، فقضى نتيجة عدوان غاشم، عدوان لا يريد للعام ان يراه كما هو بوحشيته. ارتقى عصام نتيجة القصف وسجل ايضا مجموعة من الاصابات لصحافيين من بينهم طاقم الجزيرة ورويترز وAFP، واصابة الصحافية كارمن جوخدار من الجزيرة.

وقبل ايام، استذكر عصام عبر حسابه على "فيسبوك" الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة، فنشر صورتها ووضع قلبا امامه. ولم يكن يعلم اننا اليوم سنضع قلوبا له.

وهذه الصورة الاخيرة التي نشرها عصام قبل استشهاده.

وصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

إن استهداف العدو الاسرائيلي الصحافيين مباشرة في عدوانه المستمر على الاراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف الى سجله الاسود في القتل والعدوان.

رحم الله شهيد الاعلام عصام عبدالله وكل الامل بالشفاء العاجل للجرحى الصحافيين والمصورين الذين تم استهدافهم اليوم بالقصف الاسرائيلي المباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان الاسرائيلي على الجنوب.

اسرة "لبنان 24" تتقدم من ذوي عصام بالتعزية سائلين المولى ان يسكنه فسيح جناته، وتتمنى السلامة لجميع الصحافيين العاملين على نقل الحقيقية.