عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ

انضم اليوم المصور الصحافي الزميل عصام عبدالله إلى قافلة شهداء الصحافة المصورة، الذين سقطوا وهم لا يحملون في أيديهم سوى كاميرات هي الشاهدة الحيّة على الجرائم التي تقوم بها قوات العدو.

فبعد ليال نجيب وسليمان الشدياق وأحمد حيدر وعساف بو رحال وعلي شعبان، وغيرهم الكثيرون الذين ذهبوا ضحية الحقد الأعمى للحروب العبثية، ومن بينهم المصور جورج سمرجيان، ينضم عصام اليوم إلى هذه القافلة، وهو باقٍ في الضمائر، وعنوانًا للشجاعة ولحبّه غير المحدود لمهنته، التي بذل من أجلها دمه الطاهر.

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سيكتب التاريخ اسم عصام عبدالله.. الزميل الصحافي المصور في وكالة "رويترز"، الشهيد الاول على مذبحة العدو الاسرائيلي بعدما ارتقى جراء القصف الاسرائيلي على المناطق الجنوبية، واستهداف الصحافيين بشكل مباشر.

واستشهد عصام عبدالله، الشاب الخلوق حاملا راية نقل المشهد بموضوعية، فقضى نتيجة عدوان غاشم، عدوان لا يريد للعام ان يراه كما هو بوحشيته. ارتقى عصام نتيجة القصف وسجل ايضا مجموعة من الاصابات لصحافيين من بينهم طاقم الجزيرة ورويترز وAFP، واصابة الصحافية كارمن جوخدار من الجزيرة.

وقبل ايام، استذكر عصام عبر حسابه على "فيسبوك" الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة، فنشر صورتها ووضع قلبا امامه. ولم يكن يعلم اننا اليوم سنضع قلوبا له.

وهذه الصورة الاخيرة التي نشرها عصام قبل استشهاده.

اسرة "لبنان 24" تتقدم من ذوي عصام بالتعزية سائلين المولى ان يسكنه فسيح جناته، وتتمنى السلامة لجميع الصحافيين العاملين على نقل الحقيقية.

استنكار

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

إن استهداف العدو الاسرائيلي الصحافيين مباشرة في عدوانه المستمر على الاراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف الى سجله الاسود في القتل والعدوان.

رحم الله شهيد الاعلام عصام عبدالله وكل الامل بالشفاء العاجل للجرحى الصحافيين والمصورين الذين تم استهدافهم اليوم بالقصف الاسرائيلي المباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان الاسرائيلي على الجنوب.

بري

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجريمة التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين مساء اليوم في منطقة علما الشعب بالقول: هل يحتاج المجتمع الدولي الى دليل بأن إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية يريدان ممارسة إجرامهما وعدوانيتهما من دون شهود على الحق والحقيقة ؟ .

أحر التعازي للإعلام الدولي والعربي واللبناني ولذوي الشهيد، بإستشهاد المصور في وكالة رويترز عصام العبد الله والشفاء العاجل للاعلامية في قناة الجزيرة كارمن جوخدار ووزميلها المصور إيلي براخيا.



مكاري

وتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد عبر منصة "أكس": "أضافت إسرائيل إلى جرائمها الكثيرة جريمة جديدة من خلال استهدافها لإعلاميين في بلدة علما الشعب، حيث دفع الإعلام مرة جديدة ثمن إجرامها المتمادي. رحم الله مصور "رويترز" عصام عبدالله الذي سقط شهيدا جراء القصف الوحشي، وكل الدعاء بالشفاء للجرحى الذين بلغ عددهم خمسة، من بينهم جريحان لقناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وإيلي براخيا. صوت الإعلام أقوى من إرهاب العدو".



حزب الله

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏

تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني بإستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما أدى إلى إستشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة عدد منهم. ‏



إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو إستكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة وتدمير مقرّاتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء. ‏



إننا نتقدم من وكالة رويترزفي لبنان، ومن قناة الجزيرة، ومن وكالة الصحافة ‏الفرنسية في لبنان، ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي، ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. ‏



إننا نطالب جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان ‏الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين. ‏



إن هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ‏وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين. ‏



التيار الوطني الحر

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يدين التيار بشدة الاستهداف الاسرائيلي لطاقم صحافي في علما الشعب في الجنوب أثناء ادائهم الواجب بتغطية الاحداث الدائرة هناك، ويتقدم من أسرة وكالة "رويترز" بالتعزية باستشهاد مصورها، آملا للجرحى الشفاء العاجل.

امل

إستنكر المكتب الاعلامي المركزي في "حركة أمل"، "العمل الإجرامي الإسرائيلي الجبان الذي ارتكبته قوات الإحتلال مساء اليوم مستهدفة الإعلاميين من مراسلين ومصورين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الوقائع الميدانية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المناطق الحدودية في جنوب لبنان".

ورأى المكتب أن "ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة وبدم بارد يدلل على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان بكل مستوياته السياسية والعسكرية وهي جريمة تضاف الى سجله الحافل بالقتل والاجرام".

كما وشجب "اغتيال إسرائيل للصحافيين الفلسطينيين، ويعتبر أن مسلسل اعتداءاته على الجسم الصحافي على مدى العقود السابقة ما هو إلا إجرام ممنهج لحجب الحقيقة وتعمية الرأي العام عن إرهابها وجرائمها العنصرية".



وأضاف البيان: "إن المكتب الاعلامي لحركة أمل اذ يتقدم من الجسم الاعلامي في لبنان وفلسطين والعالمين العربي والدولي ومن أسرة الشهيد المصور عصام العبدالله بأحر التعازي متمنيا للزملاء الجرحى الشفاء العاجل، يضع هذه الجريمة النكراء برسم المجتمع الدولي للتحرك العاجل من اجل كبح جماح اسرائيل وعدوانيتها ووقف قتلها الممنهج في لبنان وقطاع غزة وفلسطين".



القوات

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:



تستنكر الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية" أشدّ الاستنكار الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة من الصحافيّين في علما الشعب في الجنوب، وتأسف أشدّ الأسف أن تبقى الشهادة قدر الجسم الصحافي في سبيل الحقيقة، وتتقدّم بالتعازي من ذوي الشهيد عصام عبدالله، مصوّر وكالة رويترز، ومن الوكالة بأحرّ التعازي، وتتمنى الشفاء العاجل لكارمن جوخدار وإيلي براخيا من فريق "قناة الجزيرة"، وتشدِّد على ضرورة إبعاد الجسم الصحافي عن أي استهداف إفساحًا في المجال أمامهم للقيام بواجبهم المهني، وتعتبر أنّ استهدافهم جريمة موصوفة، كما أنّ أي عرقلة لعملهم ترتقي إلى مصاف الجرم الذي لا يمكن السكوت عنه.



المستقبل

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي:



تدين هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهداف طاقم من الإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية التطورات على الحدود الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد الزميل عصام العبد الله الذي يعمل مع وكالة رويترز، وإصابة الزميلان في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار وايلي برخيا.



إن هذه الجريمة التي استهدفت اليوم زملاء يعملون في وكالات دولية وقنوات عربية، تشكل امتداداً للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وأهلها الأبطال الذين يقاومون الظلم والاجرام دفاعاً عن أحقية قضيتهم، وحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، وهي جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الحافل بالاجرام ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، ومنها جرائمه بحق الإعلاميين وهم يقومون بواجبهم المهني والإنساني، ويشهدون على وحشيته وارهابه، والتي لم يكن آخرها، قبل جريمة اليوم، قتل الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة على الأراضي المحتلة.



رحم الله الشهيد عصام العبد الله، وكل التعازي لأسرته ولزملائه الإعلاميين، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يخفف من معاناة باقي الزملاء المصابين ويعجل في شفائهم، وأن يحمي اللبنانيين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وكل الزملاء الإعلاميين، من شرور هذه العدو وإجرامه الذي لا يعرف حدوداً.



القومي

دان عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية استهداف الصحافيين في بلدة علما الشعب بقصف مباشر ومتعمّد من قبل العدو الصهيوني، ما أدّى الى استشهاد المصور الصحافي عصام العبدالله ووقوع عدد من الجرحى.

واعتبر حمية أنّ هذه الجريمة المُدانة، تكشف عن الطبيعة الإجرامية العنصرية للعدو الصهيوني وهي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الذي يكفل الحماية الكاملة للصحافيين خلال تغطيتهم الأحداث في المناطق التي تشهد حروباً وصراعات.

ودعا عميد الإعلام إلى أوسع إدانة لهذه الجريمة، وللجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ أبناء شعبنا في غزة وكلّ فلسطين، محمّلاً مؤسّسات ما يسمّى المجتمع الدولي والقوى المهيمنة عليها، المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحافيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد عميد الإعلام، أنّ المقاومة بكلّ فصائلها، تخوض اليوم حرب تشرين ثانية، وهي تمتلك كلّ عناصر القوة التي تُمكّنها من الرد الحاسم وإلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني وكلّ داعميه.

وختم عميد الاعلام معزياً بالزميل المصور الصحافي الذي ارتقى شهيداً، متميناً للزملاء الجرحى الشفاء العاجل.





نقابة محرري الصحافة

استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ودانت بشدة الإعتداء الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مجموعة من الصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة كانت تقول بعملها في نقل الحدث في منطقة علما الشعب على الحدود الجنوبية.



واعتبرت النقابة في بيان أن هذا الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الزميل عصام عبدالله من وكالة رويترز وإصابة الزميلين في قناة الجزيرة كارمن جوخدار وأيلي براخيا جريمة موصوفة بكل ما في الكلمة من معنى وهي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا سيما أن المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها بعيدة عن أي موقع عسكري وكانوا قد اتخذوا كل الاجراءات والتدابير التي تشير إلى هويتهم الصحافية.



وتوجهت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بالعزاء الخاص إلى عائلة الزميل عبدالله وإلى عموم الجسم الصحافي، متمنية للزميلة جوخدار والزميل براخيا الشفاء العاجل.



ودعت إلى أوسع حملة تضامن مع كافة الاعلاميين الذين يقومون بمهمتهم في نقل الأحداث في جنوب لبنان.





نادي الصحافة

دان نادي الصحافة بشدة الإعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له مجموعة من الزملاء والزميلات في وسائل إعلامية مختلفة أثناء تغطيتهم للأحداث في المنطقة الحدودية ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

إن استهداف طواقم الصحافيين هو جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا سيما وأن الزملاء المستهدفين كانوا قد اتخذوا كل الإجراءات والتدابير التي تظهر لكل من هو في الميدان أنهم صحافيون يعملون على تغطية الأحداث الجارية،وبالتالي فإن استهدافهم يبدو متعمدا.

إن نادي الصحافة يدعو إلى أوسع تضامن مع الإعلاميين والمصورين والتقنيين العاملين على تغطية الأحداث الجارية في الجنوب ويدعو جميع الأطراف إلى احترام المواثيق الدولية التي تضمن حر ية العمل للصحافيين وحمايتهم من أي اعتداء.

بيان رويترز

أعلنت وكالة رويترز "وفاة أحد مصوري الأخبار لديها خلال عمله في جنوب لبنان".



وجاء في البيان: "نشعر بأسف عميق لوفاة مصور الفيديو لدينا، عصام عبدالله، وكان عصام عضوًا في طاقم رويترز في جنوب لبنان، حيث كان ينقل صورة مباشرة من هناك".



وأشار البيان إلى أن رويترز تبذل جهودًا للحصول على المزيد من المعلومات، وتتعاون مع السلطات في المنطقة، وتقدّم الدعم لعائلة عصام وزملائه.