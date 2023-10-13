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لبنان

التيار يدين بشدة الاستهداف الاسرائيلي

Lebanon 24
13-10-2023 | 12:29
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل  في التيار الوطني الحر البيان التالي:
يدين التيار بشدة الاستهداف الاسرائيلي لطاقم صحافي في علما الشعب في الجنوب أثناء ادائهم الواجب بتغطية الاحداث الدائرة هناك، ويتقدم من أسرة وكالة "رويترز" بالتعزية باستشهاد مصورها، آملا للجرحى الشفاء العاجل.
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