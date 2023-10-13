التيار يدين بشدة الاستهداف الاسرائيلي

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يدين التيار بشدة الاستهداف الاسرائيلي لطاقم صحافي في علما الشعب في الجنوب أثناء ادائهم الواجب بتغطية الاحداث الدائرة هناك، ويتقدم من أسرة وكالة "رويترز" بالتعزية باستشهاد مصورها، آملا للجرحى الشفاء العاجل.

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