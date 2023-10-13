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لبنان

حمية: لبنان ليس مكسر عصا

Lebanon 24
13-10-2023 | 12:36
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أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أن "محاولة إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصمة عار لا يجوز السكوت عنها".


وأضاف في منشور عبر منصة "اكس": "ولبنان وطن معتدى عليه وهو ليس مكسر عصا".
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علي حمية

لبنان

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