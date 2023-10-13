حمية: لبنان ليس مكسر عصا

أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أن "محاولة إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصمة عار لا يجوز السكوت عنها".





وأضاف في منشور عبر منصة "اكس": "ولبنان وطن معتدى عليه وهو ليس مكسر عصا".

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