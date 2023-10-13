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لبنان

ميقاتي: وصمة عار جديدة تضاف الى سجل العدو الاسرائيلي الاسود.. رحم الله شهيد الاعلام عصام عبدالله

Lebanon 24
13-10-2023 | 12:43
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
إن استهداف العدو الاسرائيلي الصحافيين مباشرة في عدوانه المستمر على الاراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف الى سجله الاسود في القتل والعدوان.
رحم الله شهيد الاعلام عصام عبدالله وكل الامل بالشفاء العاجل للجرحى الصحافيين والمصورين الذين تم استهدافهم اليوم بالقصف الاسرائيلي المباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان  الاسرائيلي على الجنوب.
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