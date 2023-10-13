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لبنان

بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي

Lebanon 24
13-10-2023 | 13:54
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في متابعة لحالة الزميلة الصحافية في قناة "الجزيرة" كارمن جوخدار بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي للصحافيين عند الحدود الجنوبية، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ حالة جوخدار مستقرة بعدما خضعت لعملية جراحية في قدمها، حيث تمت ازالة الشظايا منها، ولا صحة للحديث عن بتر قدمها كما اشيع.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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