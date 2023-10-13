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لبنان

تدابير سير في بيروت تزامناً مع إقامة سباقين في الركض.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:15
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخليـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أن "جمعية "The Right Path" تنظم بتاريخ 15-10-2023 سباقين في الركض، الأول لمسافة 10452 م والثاني لمسافة 2 كلم.

السباق الأول: ينطلق عند الساعة 7,30 من التاريخ المذكور، من ساحة ساسين نحو شارع الاستقلال، السوديكو، شارع دمشق، ساحة الشهداء فشوارع غورو، الجميّزة وأرمينيا، وصولاً إلى تقاطع الدخولية، ثمّ الانعطاف باتجاه جادّة بيار الجميّل مروراً بمستديرة العدلية ثم إلى المتحف، فشارعي دمشق والسوديكو، ثم شوارع عبد الوهّاب الإنكليزي وبترو طراد والاستقلال والعودة إلى ساحة ساسين.
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السباق الثاني: ينطلق عند الساعة 9,00 من التاريخ ذاته من ساحة ساسين نحو تقاطع مستشفى رزق ثمّ مدرسة الناصرة، جامع بيضون، مبنى فصيلة الأشرفية، سوبرماركت الأشرفية، الـ"ABC"، وصولاً إلى ساحة ساسين.

لذلك، سيتم إقفال منطقة الانطلاق والوصول اعتباراً من الساعة 22,00 من تاريخ 14-10-2023، وعزل مسار السباق اعتباراً من الساعة 6,00 من تاريخ 15-10-2023 واقفال جميع المفارق المؤدية إليه لحين الانتهاء".
 

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
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