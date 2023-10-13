Advertisement

لبنان

حركة "أمل": الاعتداءات الإسرائيلية على الجسم الصحافي إجرام ممنهج لحجب الحقيقة

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1117494-638328307556451281.jpg
Doc-P-1117494-638328307556451281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستنكر المكتب الاعلامي المركزي في "حركة أمل"، في بيان، "العمل الإجرامي الإسرائيلي الجبان الذي ارتكبته قوات الإحتلال مساء اليوم مستهدفة الإعلاميين من مراسلين ومصورين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الوقائع الميدانية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المناطق الحدودية في جنوب لبنان".
Advertisement
 
ورأى المكتب أن "ارتكاب  قوات الاحتلال لهذه الجريمة وبدم بارد  يدلل على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان بكل مستوياته السياسية والعسكرية وهي جريمة تضاف الى سجله الحافل بالقتل والاجرام".
 
كما شجب "اغتيال إسرائيل للصحافيين الفلسطينيين، ويعتبر أن مسلسل اعتداءاته على الجسم الصحافي على مدى العقود السابقة ما هو إلا إجرام ممنهج لحجب الحقيقة وتعمية الرأي العام عن إرهابها وجرائمها العنصرية".
 
وتابع البيان: "إن المكتب الاعلامي لحركة أمل اذ يتقدم من الجسم الاعلامي في لبنان وفلسطين والعالمين العربي والدولي ومن أسرة الشهيد المصور عصام العبدالله بأحر التعازي متمنيا للزملاء الجرحى الشفاء العاجل، يضع هذه الجريمة النكراء برسم المجتمع الدولي للتحرك العاجل من اجل كبح جماح اسرائيل وعدوانيتها ووقف قتلها الممنهج في لبنان وقطاع غزة وفلسطين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:31 | 2023-10-13
12:09 | 2023-10-13
12:36 | 2023-10-13
13:04 | 2023-10-13
12:43 | 2023-10-13
10:21 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24