فرار 8 موقوفين من نظارة مخفر ضهر البيدر

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فرار ثمانية موقوفين لبنانيين وسوريين من نظارة مخفر ضهر البيدر.

وفي التفاصيل، فان موقوفا اوهم احد عناصر قوى الامن المولجين الحراسة، بأنّه يريد ان يقضي حاجته، وما ان فتح له باب النظارة حتى انهالوا عليه بالضرب المبرح ما افقده الوعي، فهرب حينها السجناء.

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على الاثر تم ضرب طوق امني ولوحظ انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي في محاولة جارية للبحث عنهم.

اسماء الموقوفين الثمانية الذين فروا من نظارة مخفر ضهر البيدر

عباس علي المصري

عباس حسين المصري

حسين محمد ظنيط

حسين عباس عواضة

احمد نور ممدوح الحلبي

محمد ممدوح ابو حمزة

صلح العبيد

عبد الرحمان انس الحنفي