Advertisement

لبنان

فرار 8 موقوفين من نظارة مخفر ضهر البيدر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-10-2023 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1117528-638328342657143232.PNG
Doc-P-1117528-638328342657143232.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فرار ثمانية موقوفين لبنانيين وسوريين من نظارة مخفر ضهر البيدر.
وفي التفاصيل، فان موقوفا اوهم احد عناصر قوى الامن المولجين الحراسة، بأنّه يريد ان يقضي حاجته، وما ان فتح له باب النظارة حتى انهالوا عليه بالضرب المبرح ما افقده الوعي، فهرب حينها السجناء. 
Advertisement
 
على الاثر تم ضرب طوق امني ولوحظ انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي في محاولة جارية للبحث عنهم. 
 
اسماء الموقوفين الثمانية الذين فروا من نظارة مخفر ضهر البيدر
عباس علي المصري 
عباس حسين المصري 
حسين محمد ظنيط 
حسين عباس عواضة 
احمد نور ممدوح الحلبي 
محمد ممدوح ابو حمزة 
صلح العبيد 
عبد الرحمان انس الحنفي
 

لبنان

خاص

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:31 | 2023-10-13
12:09 | 2023-10-13
12:36 | 2023-10-13
13:04 | 2023-10-13
12:43 | 2023-10-13
10:21 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24