Advertisement

لبنان

"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها إلى بيروت

Lebanon 24
13-10-2023 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1117536-638328377233160016.jpg
Doc-P-1117536-638328377233160016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مساء اليوم، رحلاتها إلى بيروت حتى 16 تشرين الأول "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: متمسكون بمبادرة السلام التي انبثقت عن القمة العربية في بيروت عام 2002 ونحنُ مع حل عادل للفلسطينيين ومع حق العودة
lebanon 24
14/10/2023 02:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير في بيروت تزامناً مع إقامة سباقين في الركض.. هذه تفاصيلها
lebanon 24
14/10/2023 02:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم قياسي للحاويات في مرفأ بيروت.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
14/10/2023 02:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصامات ومسيرات في بيروت تضامنا مع غزة
lebanon 24
14/10/2023 02:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لوفتهانزا

بيروت

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:31 | 2023-10-13
12:09 | 2023-10-13
12:36 | 2023-10-13
13:04 | 2023-10-13
12:43 | 2023-10-13
10:21 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24