يُخيّم الهدوء الحذر الآن على كافة الحدود الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة بعدما شهدت المنطقة توتراً كبيراً خلال الساعات الماضية، وآخر فصوله تمثل بإعلان الجيش الإسرائيليّ في وقتٍ مبكر اليوم السبت، قصف موقع تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، رداً على اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل" وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.

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ولفت جيش العدو إلى أنهُ "اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة".



كذلك، وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.

الجمعة.. حلقة التوتر كبيرة

ومساء أمس الجمعة، طال قصفٌ إسرائيليّ طال بلدات عدّة من بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة رداً على إنفجار وقع عند السياج الحدودي في بلدة حنيتا خلال محاولة مسلحين مجهولي الهوية التسلل باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكان الإستهداف الإسرائيلي الوحشيّ قد طال طواقم الصحافيين في بلدة علما الشعب، ما أدى إلى إستشهاد الزميل المصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله وإصابة عدد من الصحافيين الآخرين من بينهم مراسلة قناة "الجزيرة" الزميلة كارمن جوخدار. كذلك، طال القصف الإسرائيليّ بُرجاً تابعاً لمخابرات الجيش في خراج علما من دون أن يُسفر ذلك عن إصابة أيّ أحد من العسكريين.



وفي ظلّ حلقة التوتر التي استمرّت لساعات، سُجلت إشتباكات عنيفة بين الإسرائيليين و "حزب الله" في خلّة المحافر بين العديسة وهونين، وقد جاء ذلك عقب مهاجمة الحزب مواقع إسرائيلية عديدة هي: العباد، مسكفعام، راميا، جل العلام، وذلك وفق بيانٍ صادر عنه.



وإثر ما حصل من إشتباكات وقصفٍ إسرائيليّ طال الأراضي اللبنانية، أصدر الناطق الرسمي بإسم قوات "اليونيفيل" بياناً قال فيه إنّه "عند حوالى الساعة 5:20 من مساء الجمعة، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".



وأضاف: "علمنا ببالغ الحزن انه خلال تبادل إطلاق النار المذكور قُتل مصور صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين".



وتابع: "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل. إن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".



وختم: "اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع".

