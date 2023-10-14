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لبنان
نزوح من القرى الحدودية وحزب معارض يتجنّد للمؤازرة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-10-2023
|
01:15
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أصدر حزب معارض مذكرة داخلية طلب فيها من كوادره في كافة الأقاليم في بيروت وجبل لبنان وحتى الشمال بضرورة إفادة الدوائر المعنية بالحزب، إذا كانت تتوافر لدى مناصريه شقق شاغرة او حتى غرف ، كما جرى التواصل مع عدد من أصحاب الصالات والفنادق للغاية عينها ، وذلك بعد ورود إتصالات عدة من أبناء البلدات الجنوبية الحدودية، رميش، ودبل، وعين إبل ومرجعيون وخاصةً الحزبيين منهم، معلنين نزوحهم الى بيروت والضواحي وقرى جبل لبنان في هذه الفترة بعدما إشتدت وتيرة الإشتباكات عند الحدود.
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المصدر أكد أن عددا كبيرا من الحزبيين تجاوب مع هذا النداء وأودع المعلومات لدى الامانة العامة للحزب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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