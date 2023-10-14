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لبنان

كيف مرَّ مسلحون فلسطينيون إلى الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-10-2023 | 01:30
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طُرِحت تساؤلات عن حقيقة تسلُّل مقاتلين فلسطينيين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، علماً أنَّ الطرقات التي يستوجب على هؤلاء المرور عليها تتضمنُ حواجز للجيش تمنعُ دخول الأجانب باتجاه المناطق الحدوديّة، سواء عبر السيارات أو سيراً على الأقدام.
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وإزاء ذلك، يُرجّح أن يكون الفلسطينيون الذين نفذوا أكثر من تحرُّك باتجاه مواقع إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة خلال الأيام الماضية، قد تسلّلوا عبر مناطق عديدة للوصول إلى النقاط التي يريدون تنفيذ عملياتهم فيها بمساعدة مباشرة من سكان لبنانيين، وذلك من دون المرور عبر الطرقات الأساسية التي سيخضعون أثناء وصولهم إليها للتفتيش.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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