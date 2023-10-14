هذا ما قد تشهده سفارات في لبنان خلال حرب غزّة

سعى ناشطون مؤخراً إلى الدفع نحو تنفيذ تظاهراتٍ شعبية مؤيدة لغزة وفلسطين أمام سفارات عدد من الدول التي أعلنت تغطيتها العدوان الإسرائيلي ضدّ غزة.

واعتبرت رسائل مرتبطة بالأمر أن تلك التحركات تعتبر مُجدية، ليس فقط في لبنان بل في مختلف الدول العربية.