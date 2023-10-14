27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما قد تشهده سفارات في لبنان خلال حرب غزّة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-10-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سعى ناشطون مؤخراً إلى الدفع نحو تنفيذ تظاهراتٍ شعبية مؤيدة لغزة وفلسطين أمام سفارات عدد من الدول التي أعلنت تغطيتها العدوان الإسرائيلي ضدّ غزة.
واعتبرت رسائل مرتبطة بالأمر أن تلك التحركات تعتبر مُجدية، ليس فقط في لبنان بل في مختلف الدول العربية.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أُطلق من غزة باتّجاه حدود فلسطين المحتلة مع لبنان... "حماس" استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية بصاروخ "عياش 250"
Lebanon 24
أُطلق من غزة باتّجاه حدود فلسطين المحتلة مع لبنان... "حماس" استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية بصاروخ "عياش 250"
14/10/2023 14:44:30
14/10/2023 14:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يخترق العظام.. ما هو الفسفور الأبيض الذي استخدمته إسرائيل لضرب لبنان وغزة؟
Lebanon 24
يخترق العظام.. ما هو الفسفور الأبيض الذي استخدمته إسرائيل لضرب لبنان وغزة؟
14/10/2023 14:44:30
14/10/2023 14:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات mtv: الاجتماع الذي دعا إليه المفتي دريان مخصّص لإدانة ما تقوم به إسرائيل في غزة ولاتخاذ عدد من المواقف في ما يخصّ إمكان انزلاق الصراع إلى الداخل اللبناني
Lebanon 24
معلومات mtv: الاجتماع الذي دعا إليه المفتي دريان مخصّص لإدانة ما تقوم به إسرائيل في غزة ولاتخاذ عدد من المواقف في ما يخصّ إمكان انزلاق الصراع إلى الداخل اللبناني
14/10/2023 14:44:30
14/10/2023 14:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان
14/10/2023 14:44:30
14/10/2023 14:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
لبنان
غزة
سفارات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
Lebanon 24
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
12:09 | 2023-10-13
13/10/2023 12:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
13:54 | 2023-10-13
13/10/2023 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحكم على رونالدو بـ"99 جلدة".. ما السبب؟
Lebanon 24
إيران تحكم على رونالدو بـ"99 جلدة".. ما السبب؟
08:29 | 2023-10-13
13/10/2023 08:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
12:36 | 2023-10-13
13/10/2023 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
01:00 | 2023-10-14
14/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:30 | 2023-10-14
"حزب الله" يُعدّ العدّة… فهل يدخل المعركة؟!
04:00 | 2023-10-14
هل تبدل معركة غزة التوازنات في المنطقة؟
03:00 | 2023-10-14
تفاصيل عن "غرفة سريّة" لـ"حزب الله".. كيف تُرصد معركة غزّة من لبنان؟
07:36 | 2023-10-14
بيان للجيش عن استشهاد عصام عبدالله.. هذا ما جاء فيه
07:35 | 2023-10-14
طبيب يتعرّض للإعتداء داخل مستشفى
07:33 | 2023-10-14
يوحنا العاشر: تطورات غزة نتيجة سنوات من الظلم والتمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني
فيديو
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
14/10/2023 14:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
14/10/2023 14:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
14/10/2023 14:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24