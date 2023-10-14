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لبنان

هذا ما قد تشهده سفارات في لبنان خلال حرب غزّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-10-2023 | 01:45
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سعى ناشطون مؤخراً إلى الدفع نحو تنفيذ تظاهراتٍ شعبية مؤيدة لغزة وفلسطين أمام سفارات عدد من الدول التي أعلنت تغطيتها العدوان الإسرائيلي ضدّ غزة. 
واعتبرت رسائل مرتبطة بالأمر أن تلك التحركات تعتبر مُجدية، ليس فقط في لبنان بل في مختلف الدول العربية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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