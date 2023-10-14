ليلاً.. ماذا شهدت مراكز "اليونيفيل" في الجنوب؟

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ جيش العدو الإسرائيليّ أطلق منتصف الليل الفائت، قنابل مُضيئة في سماء المناطق الجنوبية المُتاخمة للخطّ الأزرق في قرى القطاع الغربي، كما أطلق أيضاً عدداً من القذائف الحارقة على بعض الأحراج خصوصاً في بلدة علما الشعب.

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وتزامناً مع ما قام به جيش العدو، أطلقت قوات "اليونيفيل" صفارات الإنذار من مواقعها في شمع وطير حرفا ورامية، كما عمدت إلى التخفيف من دورياتها المؤللة خلال القصف المعادي.

في غضون ذلك، تقومُ وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها، علماً أن بعض القرى هناك باتت شبه خالية من السكان وتحولت إلى مناطق عسكرية خصوصاً بعد إعلان العدو الإسرائيلي إستهدافه تجمعات للمدنيين والصحافيين.