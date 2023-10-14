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لبنان

بعد إصابتها بالقصف الإسرائيليّ جنوباً.. كيف هي حالة الصحافية كريستين عاصي؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 01:55
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كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" في تقريرٍ لها، اليوم السبت، أنّه جرى نقل الزميلة كريستين عاصي إلى أحد مُستشفيات بيروت وذلك نظراً لخطورة إصابتها جرّاء قصفٍ إسرائيليّ طال طواقم صحافيين أمس الجمعة في منطقة علما الشعب.
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وأسفرت الحادثة الوحشية عن إستشهاد المُصور في وكالة "رويترز" الزميل عصام عبدالله فضلاً عن إصابة زملاء آخرين له وهم: كارمن جوخدار مراسلة قناة "الجزيرة"، مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية كريستين عاصي، مراسلي "رويترز" العراقيان ثائر زهير كاظم وماهر نزيه عبد اللطيف، إيلي برخيا من قناة "الجزيرة"، ومراسل وكالة "فرانس برس" ديلن كولينز. 
 
 
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