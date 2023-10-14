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لبنان

"رويترز" تُعدل خبرها عن إستشهاد عصام عبدالله.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
14-10-2023 | 03:15
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نشرت وكالة "رويترز" العالميّة، اليوم السبت، خبراً جديداً يتعلّق بحادثة إستشهاد مُصوّرها الزميل عصام عبدالله في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، أمس الجمعة.
 
وأشارت الوكالة إلى أنّ عبدالله إستشهد في الجنوب إثر "إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل"، وذلك وفقاً لمصور فيديو من "رويترز" كان في مكان الحادث. 
 
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وأوضحت الوكالة أنّ الحادثة أسفرت عن إصابة 6 صحافيين آخرين بجروح، مشيرة إلى أنَّ الواقعة حصلت بالقرب من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و "حزب الله" إطلاق النار في إشتباكاتٍ مسلحة. 

ما نشرتهُ "رويترز"، اليوم، يُمثل تعديلاً لخبر سابق كانت نشرتهُ سابقاً عن حادثة إستشهاد عبدالله والذي لم تذكر فيه الجهة التي إستهدفت طاقم الصحافيين في علما الشعب. 
 
كذلك، يُعدّ خبر الوكالة الجديد بمثابة نفي قاطع لمزاعم تقريرٍ إسرائيلي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، زعم أن حادثة قصف تجمع الصحافيين جاءت خلال تبادل لإطلاق النار في المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها. 
 
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