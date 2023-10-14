"رويترز" تُعدل خبرها عن إستشهاد عصام عبدالله.. هذا ما أعلنته

نشرت وكالة "رويترز" العالميّة، اليوم السبت، خبراً جديداً يتعلّق بحادثة إستشهاد مُصوّرها الزميل عصام عبدالله في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، أمس الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ عبدالله إستشهد في الجنوب إثر "إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل"، وذلك وفقاً لمصور فيديو من "رويترز" كان في مكان الحادث.

مقتل مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في جنوب لبنان في إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل pic.twitter.com/qHgwOQcxtG — Reuters | عربي (@araReuters) October 14, 2023 Advertisement

وأوضحت الوكالة أنّ الحادثة أسفرت عن إصابة 6 صحافيين آخرين بجروح، مشيرة إلى أنَّ الواقعة حصلت بالقرب من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و "حزب الله" إطلاق النار في إشتباكاتٍ مسلحة.



ما نشرتهُ "رويترز"، اليوم، يُمثل تعديلاً لخبر سابق كانت نشرتهُ سابقاً عن حادثة إستشهاد عبدالله والذي لم تذكر فيه الجهة التي إستهدفت طاقم الصحافيين في علما الشعب.