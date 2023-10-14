وزير الدفاع معزياً بإستشهاد عبدالله: الحقد الإسرائيلي يستهدف الإعلام بهمجية

كتب وزير الدفاع موريس سليم عبر منصة "أكس": "الحقد الأعمى الإسرائيلي يستهدف مرة أخرى بهمجية الإعلام لإسكاته عن نقل الحقيقة و فضح انتهاكاته للقوانين الدولية وجرائم الحرب التي يرتكبها. أحر التعازي الى عائلة الشهيد المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله، والتعازي موصولة للإعلام اللبناني والدولي، والشفاء العاجل للإعلاميين الجرحى".

Advertisement