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لبنان

وزير الدفاع معزياً بإستشهاد عبدالله: الحقد الإسرائيلي يستهدف الإعلام بهمجية

Lebanon 24
14-10-2023 | 03:22
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كتب وزير الدفاع موريس سليم عبر منصة "أكس": "الحقد الأعمى الإسرائيلي يستهدف مرة أخرى بهمجية الإعلام لإسكاته عن نقل الحقيقة و فضح انتهاكاته للقوانين الدولية وجرائم الحرب التي يرتكبها. أحر التعازي الى عائلة الشهيد المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله، والتعازي موصولة للإعلام اللبناني والدولي، والشفاء العاجل للإعلاميين الجرحى".
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