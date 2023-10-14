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لبنان

في تغريدة هي الأولى منذ بدء العدوان الاسرائيلي.. هذا ما قاله الحريري عن حرب غزة

Lebanon 24
14-10-2023 | 03:23
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كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على منصة "أكس": "لا مكان في القلب إلا لمعاناة اهلنا في فلسطين ووقف الإجرام الاسرائيلي بحق المدنيين في غزة. ولا مكان في العقل إلا لحلّ الدولتين. لا حل إلا حل الدولتين، الذي يرفضه نتنياهو منذ مبادرة العرب به في بيروت قبل اكثر من ٢٠ عاماً".
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