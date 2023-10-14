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لبنان

الجيش الإسرائيلي يُهدّد لبنان مُجدداً: كل من يحاول خرق الحدود سيُقتل!

Lebanon 24
14-10-2023 | 04:45
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قال المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أنّ كل اعتداء ينطلقُ من لبنان نحو "إسرائيل"، ستتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية، وأضاف: "كذلك، نقول لكل من يحاول خرق الحدود من لبنان نحو أراضينا إنه سيتمُّ قتله".
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وفي سلسلة تغريداتٍ له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال أدرعي إن تل أبيب تركز جهودها لتحقيق أهداف حربها في غزة والتي تتمثل بـ"دحر حركة حماس وتصفية قادتها الذين تورّطوا في الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية"، وتابع: "هذا التنظيم الإرهابي الداعشي لن يحكم غزة عسكرياً وسياسياً". 

وزعم أدرعي أن إسرائيل "ترصدُ إرباكاً داخل قيادة حماس"، مُدّعياً أن "مسؤولي الحركة يتحصنون تحت المباني المدنية في غزة"، وأضاف: "خلال الليلة الماضية، إستهدف الجيش الإسرائيليّ العشرات من مخربي وحدة النخبة لحماس التي قادت الهجوم الداعشي البربري البشع ضد إسرائيل السبت الماضي. كذلك، قامت قواتنا بتصفية المدعو مراد أبو مراد المسؤول في القوة الجوية لحماس والذي كان متورطًا قي الهجوم الوحشي".
 



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