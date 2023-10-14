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لبنان

أوّل تعليق لجيش العدوّ على استهداف الصحفيين أمس في جنوب لبنان... هذا ما قاله عن استشهاد عصام عبدالله

Lebanon 24
14-10-2023 | 05:22
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أعرب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيخت، السبت، عن "أسفه الشديد" لمقتل الصحفي في وكالة رويترز، عصام عبد الله، خلال قصف على جنوب لبنان. 

وأصيب في الحادثة أيضا خمسة صحفيين آخرين بينهم صحفيان في وكالة فرانس برس، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقر بمسؤوليته عن الحادثة، وقال هيخت "ننظر في المسألة".
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