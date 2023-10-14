ملتقى التاثير المدني: الحقيقة والعدالة ستنتصر على ‎الجرائم ضد الإنسانيَّة

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أدان "ملتقى التأثير المدني" الأعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الصحافيات والصحافيين اللبنانيين والأجانب أثناء قيامهم بواجب التغطية المباشرة في بلدة علما الشعب الجنوبية ما أدى إلى استشهاد مصور وكالة "رويتر" للأنباء عصام العبدالله وإصابة آخرين.ودوًن الملتقى على حسابه الخاصّ على منصة "إكس" فكتب: "الحقيقة والعدالة ستنتصر على ‎الجرائم ضدّ الإنسانيَّة..وداعًا عصام العبدالله".وأضاف: "الشفاء العاجل لكلّ من ‎كارمن جوخدار، إيلي براخيا، ثائر السوداني، ‎ماهر نزيه، ‎محمد حسن و‎كريستينا عاصي."‎وأرفق الملتقى مدونته بهاشتاغً #القضيّة_اللّبنانيّة# الإعلام الحر ، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة لإشارة "الصحافة ملطخة بالدماء".