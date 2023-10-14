الخيام ودّعت الشهيد عصام عبدالله (فيديو)

ودّعت بلدة الخيام الجنوبيّة الشهيد المصوّر الصحافي عصام عبدالله، بمشاركة العائلة وأهل البلدة وعدد كبير من الصحافيين والنواب ومحبي عصام.

وبعد الصلاة على جثمانة في مسجد الخيام، ووري في جبانة البلدة.

وقد قدّم المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الزميل فارس الجميّل إلى عائلة الشهيد التعازي باسم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الخيام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عصام استشهد يوم أمس، وأُصيب 5 من الصحافيين الذين كانوا إلى جانبه، بقذيفة أطلقها العدوّ الإسرائيليّ باتّجاههم، عندما كانوا يُغطّون الأحداث الأمنيّة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.