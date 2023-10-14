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لبنان

متزوّج من محاميّة لبنانيّة... هكذا تحدّث ممثل أميركيّ شهير عن استشهاد عصام عبدالله (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2023 | 05:50
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علّق الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني على مقتل الصحفي في وكالة "رويترز" عصام عبدالله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان قائلاً: "الصحافيون دائماً في الخطوط الأمامية، وليس لديهم حقاً دفاع جيد". 
 
وأضاف: "أنا متزوج من امرأة لبنانية، ودائماً ما يحدث في لبنان هكذا أحداث محزنة".
 
وتابع قائلاً: "من الواضح أن الامر لا يتعلق بالصحافيين فحسب، فالمنطقة بأكملها مشتعلة والأمر مفجع حالياً هناك"، لافتاً إلى أن "كل ما يمكن فعله حالياً هو الدعاء من أجل التوصل إلى نهاية سلمية قريباً". 
 
وختم بالقول: "لكني لا أرى أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب، ولا أعتقد أن أحداً يمكنه رؤية ذلك". 
 
يُذكر أن كلوني متزوج من المحامية اللبنانية أمل علم الدين وله منها ولدان.
 
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