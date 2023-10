من بين 160 دولة... لبنان يُحقّق إنجازاً وينال الجائزة الذهبية

Advertisement

أحرز فريق تكنوغيكس، الممثل الوحيد للبنان في بطولة First Global Challenge 2023 ، المركز الأول - الميدالية الذهبية عن فئة New Technology Experience جائزة First Global Innovators Award، إذ شارك في هذه الفئة أكثر من 160 دولة وتم اختيار البحث العلمي الخاص بفريق تكنوغيكس كأفضل بحث في مجال الطاقة البديلة.أقيمت المسابقة في سنغافورة بحضور ممثلين عن أكثر من 190 دولة. ومثل وفد من أكاديمية روبوغيكس دولة لبنان في البطولة. ويأتي هذا النجاح ضمن الجهود الكبيرة التي قدمها أعضاء الفريق: حنين الطويل، تالا سيد سليمان، نور أبو دية، زينب أبو دية، عماد الحو، غيث الحو، محمد الحو، أنس عمار، أحمد زنبوعة، مصعب القادري، أحمد ياور، أحمد أبو دية، جاد فرحات، نبيل جنح. وبإشراف الأساتذة المميزين: عمار كبور ،جيهان محمد ،عمر محمد، حمزة عمار.ويأتي هذا النجاح ضمن الجهود التي تبذلها أكاديمية روبوغيكس RoboGeex Academy في دعم منهجية علوم ++STEAM في لبنان والعالم، هذه الأكاديمية بنسيجها العربي المتناغم والاتية من البقاع اللبناني استطاعت حيازة اللقب .وكان في استقبال الأبطال في مطار رفيق الحريري الدولي، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان النقيب ربيع بعلبكي إلى جانب الاهالي، والذي أشاد "بالجهود الرائعة التي أثمرت نجاحاً وتالقاً للبنان". وشدد على أن "النقابة ستمضي قدماً بترسيخ مبدأ حق التربية على الابتكار للجميع وهي تسعى لتقديم اقتراح قانون للنواب يقوم على تأسيس الهيئة الوطنية للابتكار والابداع والتميز العلمي والتي تعطي الحماية والدعم للمبتكرين والمخترعين والموهوبين والمبدعين اللبنانين واعطائهم حصانة الموهبة والإبداع واعفائهم من الضرائب بكل أشكالها لسنوات محددة، وتسهيل انطلاقها وتعزيز ريادة الاعمال لصناع الفكر وضمان تكريمهم الإلزامي من الحكومة.