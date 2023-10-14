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لبنان
هويّته مجهولة... إنتشال جثة طفل صباح اليوم عند شاطىء الرملة البيضاء
Lebanon 24
14-10-2023
|
07:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتشال جثة طفل صباح اليوم، عند شاطىء الرملة البيضاء.
ولم يتمّ التعرف على هوية الطفل، فيما باشرت القوى الامنية تحقيقاتها لكشف أسباب الوفاة.
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طفل
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