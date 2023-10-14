هويّته مجهولة... إنتشال جثة طفل صباح اليوم عند شاطىء الرملة البيضاء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتشال جثة طفل صباح اليوم، عند شاطىء الرملة البيضاء.

ولم يتمّ التعرف على هوية الطفل، فيما باشرت القوى الامنية تحقيقاتها لكشف أسباب الوفاة.