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لبنان

هويّته مجهولة... إنتشال جثة طفل صباح اليوم عند شاطىء الرملة البيضاء

Lebanon 24
14-10-2023 | 07:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتشال جثة طفل صباح اليوم، عند شاطىء الرملة البيضاء.
 
ولم يتمّ التعرف على هوية الطفل، فيما باشرت القوى الامنية تحقيقاتها لكشف أسباب الوفاة.
 
 
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طفل

الرملة البيضاء

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