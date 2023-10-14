عبد اللهيان: اليوم هناك فرصة للحلّ السياسي وغدا سيكون قد فات الأوان

في إطار زيارته إلى لبنان، التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني "الدكتور باسل الحسن" وتم خلال هذا اللقاء مناقشة آخر الأوضاع في فلسطين وكيفية مساعدة سكان غزة.

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وقال أمیر عبداللهیان خلال اللقاء: "اليوم هناك فرصة للحل السياسي وغدا سيكون قد فات الأوان".

یذکر أن عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الإيرانية في بيروت في نهاية جولته التي شملت العراق ولبنان وسوريا قال ان "المقاومة هي في وضع ممتاز وهي مستعدة للرد على الأعمال الإجرامية الصهيونية"، مؤكدا انه "في حال توسيع نطاق الحرب فإن المقاومة هي التي ستحدد الشروط التي تريدها".

واعتبر ان "الخطوات التي ستتخذها المقاومة ستحدث زلزالاً كبيراً بالنسبة للكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني لم يستطع خلال أسبوع كامل تحقيق إنجاز سوى قتل المدنيين الفلسطينيين، مشددا على عدم إمكانية خروجه من هذه الحرب منتصرا".