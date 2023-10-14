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لبنان
بيان للجيش عن استشهاد عصام عبدالله.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
14-10-2023
|
07:36
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا للبيان السابق بتاريخ 13 / 10 /2023 المتعلق باستهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي بالتاريخ نفسه قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله وإصابة 5 آخرين.
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كما استهدف العدو بواسطة صواريخ أطلقتها مروحية، وقذائف مدفعية من بينها قذائف فسفورية ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيتا الشعب وكفرشوبا والعديسة وسهل مرجعيون.
يواصل الجيش الحفاظ على الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية.
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