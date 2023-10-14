طبيب يتعرّض للإعتداء داخل مستشفى

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استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش "الاعتداء الوحشي" على الطبيب رالف ابي نادر أثناء ممارسته لعمله الطبي والإنساني داخل مستشفى سيدة المعونات في جبيل.واعتبر ان "ما يتعرض له الجسم الطبي من إعتداءات جسدية يتخطى العقل والمنطق. فالطبيب اولا واخيرا يقوم بعمل إنساني ويعطي الأمل لمريض عاجز وهو بطبيعة الحال ليس مقاتلا ولا هو من يعطي الحياة او يسلبها".ودعا بخاش الى "التفريق بين المضاعفات الناجمة عن اي عمل طبي وهذا طبيعي في عالم الطب واستجابة الاجسام المريضة للعلاجات اللازمة والخطأ الطبي الذي تتعاطى معه النقابة بمسؤولية كاملة. أما ان يتعرض الطبيب للضرب والاهانة لمجرد إنه قام بواجبه الإنساني فهذا لم يعد مقبولً".وكرر الدعوة للأجهزة الامنية والقضائية للضرب بيد من حديد لكل من يتعرض لأي طبيب او فرد من الجسم الطبي، وقال: "لو كان هناك محاسبة جدية لما تفلتت الأمور الى هذا الحد الذي يدعونا لإطلاق تحذير أخير من الإجراءات التي قد تتخذها النقابة في حال تكرارها".