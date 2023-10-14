26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حسن فضل الله: استهداف المواطنين لن يبقى من دون ثمن
Lebanon 24
14-10-2023
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في سوق مدينة بنت جبيل، يرافقه رئيسا بلديتي بنت حبيل عفيف بزي وعيناثا رياض فضل الله وعدد من الفعاليات، وتفقد المحال التجارية واطلع من اصحابها على حركة السوق والتقى عدداً من الأهالي الذين أكدوا على مواصلة حياتهم الطبيعية رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود.
Advertisement
وحيا "ثبات الأهالي واطمئنانهم لمعادلة الردع التي أرستها المقاومة، وهذه المقاومة في جهوزية عالية، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات والسيناريوهات، وجاهزون على المستوى العسكري والشعبي والإنساني، ولدينا رؤيتنا وخططنا، ولكن لن نقدّم للعدو معلومات حول ما سنقوم به، ولن نكشف عن خياراتنا". وقال: "ملتزمون بالدفاع عن بلدنا، والتصدي لأي اعتداء اسرائيلي، والدم الذي يسقط في لبنان بفعل العدوان، لن يبقى على الأرض، وتكريس معادلة الحماية لبلدنا على المستوى الميداني بعهدة المقاومة، واستهداف المواطنين لن يبقى من دون ثمن، ونحن في موقع الدفاع عن بلدنا وشعبنا وأرضنا وهذا حقنا الطبيعي".
وجدد استنكار "جريمة العدو باستهداف الاعلاميين ما أدى إلى استشهاد المصور عصام عبدالله وجرح عدد من الاعلاميين، وهو ما يكشف الطبيعة العدوانية لجيش الاحتلال الذي يحاول طمس الحقائق والتغطية على جرائمه. الجميع لديه هنا شعور بالألم لما يصيب أطفال غزة وأهلها وممزوج بالفخر لبطولات المقاومين، وما نراه من قتل للمدنيين في غزة هو جريمة ضد الانسانية، يرتكبها جيش الاحتلال لفرض تغييرات جوهرية، لكن لدينا ثقة بالله وبالشعب الفلسطيني ومقاومته، لإفشال هذا المخطط".
وختم: "الاحتلال أدخل المنطقة كلها في حرب محورها غزة، وهو يحاول بقتل الناس تحقيق إنجازات، وسبق له أن حاول ذلك هنا في حرب تموز ٢٠٠٦، ولكن عندما بدأ غزوه البري هزم على أبواب بنت جبيل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
Lebanon 24
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
12:09 | 2023-10-13
13/10/2023 12:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
13:54 | 2023-10-13
13/10/2023 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
12:36 | 2023-10-13
13/10/2023 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
01:00 | 2023-10-14
14/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
07:57 | 2023-10-14
14/10/2023 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:45 | 2023-10-14
"الحزب" قصف مواقع إسرائيليّة... إليكم بالتفاصيل ما جرى في جنوب لبنان (فيديو)
09:43 | 2023-10-14
خسائر في صفوف الإسرائيليين جراء هجوم "الحزب"... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
10:18 | 2023-10-14
مسؤول إسرائيليّ: صواريخ "الحزب" موجّهة نحونا... وهذا عددها
10:06 | 2023-10-14
بالصورة.. هذا ما حلّ بمكان إستشهاد عصام عبدالله
10:00 | 2023-10-14
الدولار يرتفع.. هذا ما سجّله عصر اليوم
09:50 | 2023-10-14
قبلان للقادة العرب: الى جانب من تقفون؟
فيديو
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
14/10/2023 17:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
14/10/2023 17:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
14/10/2023 17:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24