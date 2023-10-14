"الحزب" قصف مواقع إسرائيليّة... إليكم بالتفاصيل ما جرى في جنوب لبنان (فيديو)

في تطوّر جديد للوضع الأمنيّ في جنوب لبنان، قصف "حزب الله" مواقع الرادار ورويسات العلم وزبدين والسماقة ورمثا التابعة للعدوّ الإسرائيليّ بالقذائف الصاروخيّة والمدفعيّة.

وأفادت "الجزيرة" في هذا السياق، عن إشتباك في محيط موقع رويسة العلم التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا.

إلى ذلك، قام العدوّ بالردّ على استهداف مواقعه بقصف مناطق لبنانيّة حدوديّة بالقذائف.

وقد اندلع حريق في مزرعتي بسطرا وشانوح، والقصف طاول أيضاً أطراف كفرشوبا ومناطق مفتوحة داخل مزارع شبعا، والهبارية والماري. كذلك، طال القصف الإسرائيليّ المنازل في شبعا.

وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أنّ "لدينا خسائر نتيجة الهجمات على منشآت عسكرية على الحدود من لبنان".



وتحدثت المعلومات عن سقوط حوالي 10 جنود إسرائيليين بين قتلى وجرحى، وقد نُقلوا إلى مستشفى نهاريا، فيما قالت وسائل إعلام عبريّة أنّ مركز الجليل الطبي في نهاريا استقبل 3 إصابات، أحدها في حالة حرجة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن سقوط صاروخ أُطلق من الجانب اللبناني في مستوطنة نهاريا، ووقوع إصابات بالغة.



وفي هذا السياق، أصدر "حزب الله" البيان التالي: