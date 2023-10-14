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صدر عن المقاومة الإسلاميّة في لبنان البيان التالي:‏‏ ‏"‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏‏ ‏عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات ‏من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة. ‏‏ ‏وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم‏"