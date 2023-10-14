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لبنان

بيان لـ"حزب الله": هاجمنا مواقع إسرائيليّة... الإصابات دقيقة ومباشرة

Lebanon 24
14-10-2023 | 08:55
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صدر عن المقاومة الإسلاميّة في لبنان البيان التالي:‏
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"‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
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عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات ‏من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية  في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة. ‏
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‏  ‏
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم‏"
 
 
 
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