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لبنان

أُطلق من لبنان... صاروخ يسقط في مستوطنة إسرائيليّة وإصابات حالتها حرجة

Lebanon 24
14-10-2023 | 09:38
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن سقوط صاروخ أُطلق من الجانب اللبناني في مستوطنة نهاريا، ووقوع إصابات بالغة.
 
 
 
 
 
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