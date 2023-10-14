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لبنان

خسائر في صفوف الإسرائيليين جراء هجوم "الحزب"... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 09:43
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أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أنّ "لدينا خسائر نتيجة الهجمات على منشآت عسكرية على الحدود من لبنان"، جراء الهجوم الذي شنّه "حزب الله" على مواقع إسرائيليّة.


وتحدثت المعلومات عن سقوط حوالي 10 جنود إسرائيليين بين قتلى وجرحى، وقد نُقلوا إلى مستشفى نهاريا، فيما قالت وسائل إعلام عبريّة أنّ مركز الجليل الطبي في نهاريا استقبل 3 إصابات، أحدها في حالة حرجة.
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