Advertisement

لبنان

قبلان للقادة العرب: الى جانب من تقفون؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1117873-638328991022995137.jpg
Doc-P-1117873-638328991022995137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة للقادة والشعوب العربية قال فيها: "الغرب بكل تناقضاته المجنونة يتسابق للنيل من شرفكم وأعراضكم وقبلتكم الأولى ومصالحكم السيادية والأخلاقية كأمة لها تاريخ وأمجاد وحضور، وتحت عين الشمس تقود واشنطن أقذر حملة أطلسية لإبادة غزة كرمز عميق لقضية فلسطين التي تشكل قضية العرب الأولى، فيما العرب أمة ممزقة وجماعات متفرقة وكيانات مستضعفة ودول خائفة يتحسر لها التاريخ ويأكلها الوهن والضياع والجبن، وعلى قاعدة أن واشنطن وأوروبا تقف إلى جانب الكيان الصهيوني الإرهابي".
Advertisement
 
وسأل: "أنتم العرب إلى جانب من تقفون؟ وهل ترضون بقتل نسائكم وأطفالكم والدوس على كراماتكم وأعراضكم، أم تقبلون بسوقكم كقطيع، وظيفته التطبيع لخدمة الصهاينة أو الإنقياد الأعمى للمشروع الأميركي الذي يتعامل مع العرب كدشم وموارد وإكسسوار تالف، وهل هجوم غزة يبرر هذه الحملة الأميركية الأطلسية المهووسة بالتحشيد والدم والإبادة والخراب والجنون؟ وهل يجوز ترك فلسطين لوحشية واشنطن وتل أبيب التي تفوق الشيطان شرا؟ لدرجة أن الناتو يتصرف وكأنه تابع لتل أبيب، فيما مجلس الأمن يمارس وظيفته كمجلس فرعي للكنيست الصهيوني، واللحظة لحظة تاريخ، ونحن أقوياء بما يكفي لتغيير المشهد كله".
 
وختم قبلان: "تل أبيب تضع المنطقة كلها بعين الكارثة، والأمور تتدحرج، وما يجري بغزة سيشعل المنطقة، ولحظة الإنفجار أكبر من أن يتداركها أحد، واللعب بمصير المنطقة دونه محرقة نووية بحجم ديمونا وتوابعها، وتسوية الأحياء بالأرض تعجل من الكارثة، وتل أبيب ترتكب أكبر خطأ بتاريخها، والتعويل على واشنطن تعويل خاطئ للغاية، وحذار من المغامرة الكبرى لأنها ستفتح أبواب جهنم، مضافا الى أن الحسابات الخطأ في تل أبيب ستتحول كارثة عظمى عليها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2023-10-14
09:43 | 2023-10-14
10:18 | 2023-10-14
10:06 | 2023-10-14
10:00 | 2023-10-14
09:38 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24