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لبنان

بالصورة.. هذا ما حلّ بمكان إستشهاد عصام عبدالله

Lebanon 24
14-10-2023 | 10:06
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قام زملاء شهيد الصحافة، عصام عبدالله، بوضع الكاميرات ونثر الزهور الحمراء في مكان استشهاده. 
 
وكان عبدالله قد قُتل بالأمس بصاروخ اسرائيلي استهدف السيارة التي كان يستقلها، وأسفر هذا الهجوم عن وقوع 5 إصابات بين الصحافيين. 
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عصام

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