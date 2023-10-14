بالصورة.. هذا ما حلّ بمكان إستشهاد عصام عبدالله

قام زملاء شهيد الصحافة، عصام عبدالله، بوضع الكاميرات ونثر الزهور الحمراء في مكان استشهاده.

وكان عبدالله قد قُتل بالأمس بصاروخ اسرائيلي استهدف السيارة التي كان يستقلها، وأسفر هذا الهجوم عن وقوع 5 إصابات بين الصحافيين.