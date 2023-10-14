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لبنان

مسؤول إسرائيليّ: صواريخ "الحزب" موجّهة نحونا... وهذا عددها

Lebanon 24
14-10-2023 | 10:18
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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"فوكس نيوز" إنه "لدى حزب الله نحو 130 ألف صاروخ موجهة نحونا وهذه مشكلة خطيرة". 
 
 
 
 
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