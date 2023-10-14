25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منسقية صيدا والجنوب في "المستقبل" استنكرت الاعتداء على منسق بلدة يارين
Lebanon 24
14-10-2023
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت منسقية صيدا والجنوب في "تيار المستقبل"، الاعتداء على منسق بلدة يارين في التيار محمد القاسم، وقالت في بيان: "بالأمس، اعتدى جيش العدو الاسرائيلي بوحشية على الاعلاميين في سياق التغطية على إجرامه الذي يرتكبه بحق أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة. واليوم، وبكل أسف، اعتدى عناصر من "حزب الله"، بأسلوب بشع، وعن سابق تصور وتصميم، على المنسق محمد القاسم "أبو النور".
Advertisement
أضافت: "في التفاصيل، دخلت مجموعة من "حزب الله" بكامل عتادها العسكري، كما لو أنها تحارب في فلسطين، على منزل السيد قاسم، وقامت بالاعتداء عليه، لأسباب نجهلها، أو ربما لأنه صامد في أرضه ومتمسك مع أهالي بلدته بالبقاء فيها، بعكس ما يريده "حزب الله"، معتبرة ان "هذا الاعتداء على مسؤول في "تيار المستقبل"، وعلى كرامة أهلنا في يارين، برسم قيادة "حزب الله"، المطالبة بالوعي والكف عن هذه الممارسات التي تؤدي الى الفتن، فالسيد محمد القاسم وأهل يارين ليسوا من الأعداء، بل هم من أهل هذا الوطن، وشركاء فيه، وواجب على "حزب الله" احترامهم وعدم التعرض لكرامتهم ولحرمة بيوتهم وأرزاقهم، أيا تكن الأسباب".
وختمت: "ان هذا الاعتداء المستنكر على السيد قاسم وعلى كرامة يارين وأهلها مرفوض بكل المقاييس، فهم قدموا دماء كثيرة وارزاقا كبيرة في سبيل المقاومة الحقيقية، وفي سبيل القضية الفلسطينية، وهو اعتداء نضعه في عهدة الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية للقيام بما يلزم مع "حزب الله" حتى لا تستبيح دويلته ما تبقى من دولة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
13:54 | 2023-10-13
13/10/2023 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
07:57 | 2023-10-14
14/10/2023 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
01:00 | 2023-10-14
14/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن "غرفة سريّة" لـ"حزب الله".. كيف تُرصد معركة غزّة من لبنان؟
Lebanon 24
تفاصيل عن "غرفة سريّة" لـ"حزب الله".. كيف تُرصد معركة غزّة من لبنان؟
03:00 | 2023-10-14
14/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوّج من محاميّة لبنانيّة... هكذا تحدّث ممثل أميركيّ شهير عن استشهاد عصام عبدالله (فيديو)
Lebanon 24
متزوّج من محاميّة لبنانيّة... هكذا تحدّث ممثل أميركيّ شهير عن استشهاد عصام عبدالله (فيديو)
05:50 | 2023-10-14
14/10/2023 05:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-10-14
تفاصيل عن "غرفة سريّة" لـ"حزب الله".. كيف تُرصد معركة غزّة من لبنان؟
04:00 | 2023-10-14
هل تبدل معركة غزة التوازنات في المنطقة؟
12:48 | 2023-10-14
وفد من التقدمي شارك في تشييع الشهيد عصام العبدالله
12:43 | 2023-10-14
"الصدمة كانت كبيرة"... هكذا عاشت الطواقم الصحافية لحظة القصف الإسرائيلي على حدود لبنان!
12:27 | 2023-10-14
لا تسلكوا هذا الطريق غداً.. هذا ما سيجري
11:46 | 2023-10-14
استشهاد رجل وزوجته بالقصف الإسرائيلي على شبعا (فيديو)
فيديو
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
14/10/2023 20:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
14/10/2023 20:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
14/10/2023 20:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24