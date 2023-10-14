استشهاد رجل وزوجته بالقصف الإسرائيلي على شبعا (فيديو)

أدى القصف الإسرائيلي على بلدة شبعا إلى استشهاد المواطن خليل اسعد علي هاشم وزوجته رباد حسين العاكوم، في منطقة شعب القلب، بعد إصابة منزلهما بقذيفة مباشرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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