"‏حزب الله": هاجمنا مركزاً ‏للمراقبة تابعاً لقوات الإحتلال في مزارع شبعا

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صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:‏ ‏‏"‏هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مُجدداً عصر اليوم في 14/10/2023 مركزاً ‏للمراقبة والرصد تابعاً لقوات الإحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة وتم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية".