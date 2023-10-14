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لبنان

"‏حزب الله": هاجمنا مركزاً ‏للمراقبة تابعاً لقوات الإحتلال في مزارع شبعا

Lebanon 24
14-10-2023 | 11:45
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صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:
‏ ‏
‏"‏هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مُجدداً عصر اليوم في 14/10/2023 مركزاً ‏للمراقبة والرصد تابعاً لقوات الإحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة وتم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية".
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