لا تسلكوا هذا الطريق غداً.. هذا ما سيجري

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تنظيف للأنفاق على الطريق المتّجهة من المطار باتجاه خلدة اعتبارًا من الساعة 05،00 ولغاية الساعة 07،00 من يوم غد 15/10/2023.ستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع السير على المسلك المذكور.لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام" .