Advertisement

لبنان

لا تسلكوا هذا الطريق غداً.. هذا ما سيجري

Lebanon 24
14-10-2023 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1117924-638329087587757143.jpg
Doc-P-1117924-638329087587757143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تنظيف للأنفاق على الطريق المتّجهة من المطار باتجاه خلدة  اعتبارًا من الساعة 05،00 ولغاية الساعة 07،00 من يوم غد 15/10/2023.
Advertisement

ستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع السير على المسلك المذكور.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام" . 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2023-10-14
14:32 | 2023-10-14
14:25 | 2023-10-14
14:11 | 2023-10-14
13:51 | 2023-10-14
13:28 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24