وفد من التقدمي شارك في تشييع الشهيد عصام العبدالله

شارك وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، ضم وكيل داخلية حاصبيا- مرجعيون سامر الكاخي وعدداً من القياديين والحزبيين في تشييع الشهيد الصحافي المصوّر عصام العبد الله في بلدته الخيام.



الوفد قدم واجب العزاء الى عائلة الشهيد بإسم الوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، مجدداً "ادانة واستنكار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان والاستهداف المجرم للجسم الصحافي لإخفاء جرائم الحرب المرتكبة".

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