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لبنان
"الصدمة كانت كبيرة"... هكذا عاشت الطواقم الصحافية لحظة القصف الإسرائيلي على حدود لبنان!
Lebanon 24
14-10-2023
|
12:43
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روى المسؤول عن النقل المباشر في محطة إل بي سي اللبنانية روبير غصن لموقع سكاي نيوز عربية تفاصيل القصف الذي تعرض له طاقم المراسلين الصحافيين عند الحدود اللبنانية- الإسرائيلية جنوبي لبنان أمس، الذي أودى بحياة مصور وكالة رويترز عصام عبدالله، وأصاب العديد من الطواقم الإعلامية بجراح.
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وقال: "كنا إلى جانب الطاقم، وكنت أنا المسؤول عن النقل المباشر للمحطة، ونحن على الهواء مباشرة تعرضنا لقصف صاروخي مفاجئ، فأوقفنا البث سريعاً وغادرنا المكان تحسبا لقذيفة أخرى لنحتمي من القصف في مكان آمن، خصوصا أننا كنا نقف في مكان مكشوف تماما كي نتمكن من نقل المشاهد بشكل دقيق ومهني".
وتابع غصن: "سقطت القذيفة علينا مباشرة، واشتعلت النار في سيارة النقل المباشر، وفجأة شاهدت إلى جانبها أرضا مراسل وكالة رويترز الشهيد عصام عبدالله في مشهد قاس ودموي وللأسف فقد فارق الحياة على الفور".
وتابع: " كانت الصدمة كبيرة بمشاهدتي مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، كريستين عاصي، كانت الدماء تغطي جسمها، شاهدت إصابتها المباشرة في يدها اليمنى وفي ساقيها، وكانت إصابتها قوية في ساقها اليمنى".
وقال: " اضطررت لسحب زميلتي من قرب السيارة المشتعلة".
ويضيف غصن: " كانت المسافة بيني وبين النار لا تزيد عن 3 أمتار، سحبت كريستين لاعتقادي بأن السيارة ستنفجر لأن خزانها كان مملوءا بالوقود وقد تحرقنا جميعا".
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