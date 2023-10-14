Advertisement

لبنان

"الصدمة كانت كبيرة"... هكذا عاشت الطواقم الصحافية لحظة القصف الإسرائيلي على حدود لبنان!

Lebanon 24
14-10-2023 | 12:43
A-
A+
Doc-P-1117928-638329100819322043.jpeg
Doc-P-1117928-638329100819322043.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
روى المسؤول عن النقل المباشر في محطة إل بي سي اللبنانية روبير غصن لموقع سكاي نيوز عربية تفاصيل القصف الذي تعرض له طاقم المراسلين الصحافيين عند الحدود اللبنانية- الإسرائيلية جنوبي لبنان أمس، الذي أودى بحياة مصور وكالة رويترز عصام عبدالله، وأصاب العديد من الطواقم الإعلامية بجراح.
Advertisement

وقال: "كنا إلى جانب الطاقم، وكنت أنا المسؤول عن النقل المباشر للمحطة، ونحن على الهواء مباشرة تعرضنا لقصف صاروخي مفاجئ، فأوقفنا البث سريعاً وغادرنا المكان تحسبا لقذيفة أخرى  لنحتمي من القصف في مكان آمن، خصوصا أننا كنا نقف في مكان مكشوف تماما كي نتمكن من نقل المشاهد بشكل دقيق  ومهني".

وتابع غصن: "سقطت القذيفة علينا مباشرة، واشتعلت النار في سيارة النقل المباشر، وفجأة شاهدت إلى جانبها أرضا مراسل وكالة رويترز الشهيد عصام عبدالله في مشهد قاس ودموي وللأسف فقد فارق الحياة على الفور".

وتابع: " كانت الصدمة كبيرة بمشاهدتي مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، كريستين عاصي، كانت الدماء تغطي جسمها، شاهدت إصابتها المباشرة في يدها اليمنى وفي ساقيها، وكانت إصابتها قوية في ساقها اليمنى".

وقال: " اضطررت لسحب زميلتي من قرب السيارة المشتعلة".

ويضيف غصن: " كانت المسافة بيني وبين النار لا تزيد عن 3 أمتار، سحبت كريستين لاعتقادي بأن السيارة ستنفجر لأن خزانها كان مملوءا بالوقود وقد تحرقنا جميعا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2023-10-14
14:32 | 2023-10-14
14:25 | 2023-10-14
14:11 | 2023-10-14
13:51 | 2023-10-14
13:28 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24