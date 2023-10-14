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لبنان

عون يقدّم التعازي بالصحفي الشهيد عصام عبدالله

Lebanon 24
14-10-2023 | 13:01
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أجرى الرئيس ميشال عون اتصالاً هاتفياً بعائلة المصور الشهيد عصام عبدالله، وبمكتب بيروت في وكالة "رويترز"، مقدماً التعازي بالشهيد عبدالله الذي سقط بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الإعلاميين في علما الشعب خلال تغطيتهم للتطورات في الجنوب.
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وأكد الرئيس عون بحسب بيان مكتبه الإعلامي ان استهداف العدو الإسرائيلي لعصام ورفاقه الاعلاميين، الذين من المفروض ان يكونوا محميين بحصانة القانون الدولي، هو محاولة مكشوفة في مخطط اسرائيل المستمر في طمس الحقائق عن عدوانها ضد الشعب الفلسطيني والأراضي اللبنانية. 

 ونوه الرئيس عون بما قدمه الشهيد عصام في مسيرته الاعلامية وشهادته بالكاميرا والصورة للحقيقة.
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