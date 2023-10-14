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لبنان

دعوة من فرنسا الى اللبنانيين وحزب الله.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
14-10-2023 | 13:25
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دعت الرئاسة الفرنسية اللبنانيين و"حزب الله" ان "يبقوا في منأى من النزاع بين اسرائيل وحركة "حماس"، معربة عن "قلق بالغ" حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان واسرائيل.

وقال "الإليزيه" خلال احاطة صحافيّة إن "على حزب الله واللبنانيّين أن يلتزموا واجب ضبط النّفس لتجنُّب فتح جبهةٍ ثانيةٍ في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الاولى".
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كما أكّدت الرئاسة الفرنسية السبت أن على إيران "الامتناع عن تأجيج التوتر والكف عن تقديم الدعم العملياتي لحركة حماس، بينما أكدت عدم امتلاكها "معلومات محددة" بشأن تورط إيران في الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

ورأى الإليزيه أن "إيران لديها دور تقوم به يمكن أن يكون سلبياً للغاية في الوضع الحالي، ويمكنها أيضاً القيام بدور إيجابي هو الامتناع عن التدخل لتجنّب تصعيد إقليمي". (الوكالة الوطنية)
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