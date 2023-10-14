"الجهاد الإسلامي": لا شهداء للحركة اليوم في الجنوب اللبناني

صدر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين البيان التالي:

"يجري تداول بيان منسوب لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عبر مجموعات التواصل، يزعم سقوط شهداء للحركة اليوم انطلاقاً من الجنوب اللبناني. إننا في حركة الجهاد الإسلامي نؤكد أن البيان المذكور لم يصدر عن الحركة، وليس له أساس من الصحة".

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وأضاف: "إننا إذ نحذر من أجندات معادية تريد تشتيت جهود المقاومة وإرباك صفوفها، فإننا ندعو الزملاء الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر، وإلى استيقاء المعلومات من مكاتبنا الإعلامية ومنصاتنا الرسمية.