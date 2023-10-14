لم يمضِ على عرسه أسبوع... "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

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نعى "حزب الله" شهيداً سقط له في مواجهات اليوم مع الجيش الإسرائيلي، يدعى علي يوسف علاء الدين إبن بلدة سحمر.وجاء في بيان "الحزب" الآتي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين "جواد علي" من بلدة سحمر البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".وبحسب البيان، يتم تشييعه في بلدته سحمر الطريق العام غداً الاحد الواقع فيه 15/10/2023 عند الساعة الثالثة عصراَ.وكان علاء الدين قد كتب عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "عندما أموت إدفنوني بجانب أبي. لا تفصلونا كما فعلت بنا الحياة".كما تجدر الإشارة إلى أن الشهيد كان قد تزوج الأسبوع الفائت من السيدة نادين ترمس.